İstanbul’da Duvar Çökme Tehlikesi Var

DUVAR ÇÖKME TEHLİKESİ BEŞİKTAŞ’TA ENDİŞE YARATIYOR

Beşiktaş’ta, Çırağan Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, geçiş güzergahındaki vatandaşlar için büyük bir çökme tehlikesi oluşturuyor. Yüzeyi çatlak ve kırıklarla dolu olan bu duvar, hem yaya hem de araç trafiği için risk teşkil ediyor. Ayrıca, çevredeki binaların da tehlike altında olduğu gözlemleniyor.

VATANDAŞLAR TEDBİRLERE RAĞMEN KALDIRIMDAN YÜRÜYOR

Bölgedeki güvenlik önlemlerine dikkat çekmek için duvara ‘Dikkat çökme tehlikesi’ ve ‘Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanınız’ şeklinde açıklayıcı tabelalar asıldığı görülüyor. Ancak, buna rağmen birçok vatandaş, bu uyarılara aldırış etmeden kaldırımda yürümeye devam ediyor. Bu durum, olası bir kazanın yaşanabileceği endişesini artırıyor.