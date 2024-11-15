İstanbul’da Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLA DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen “KALKAN-29” operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt’ta yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam ediyor.” dedi.

YOL UYGULAMALARI VE DENETİMLER

Yerlikaya ayrıca, “Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.” şeklinde açıklama yaptı.

EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONUN DETAYLARI

“370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi.” diyen Bakan Yerlikaya, “Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracıyla 4.765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı.” ifadelerini kullandı.