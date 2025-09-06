İstanbul’da Eğitim Buluşmaları Gerçekleşiyor

İSTANBUL’UN EĞİTİM BULUŞMALARI

İstanbul’da 39 ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde “İstanbul’u Dinliyoruz” etkinliği çerçevesinde öğretmen, öğrenci, veli ve diğer tüm eğitim paydaşlarıyla bir araya geliyor. Bu yılki ilk toplantıyı gerçekleştiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, velilerle bir araya gelerek önemli bilgiler paylaştı.

2025-2026 EĞİTİM YILI BAŞLIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İstanbul genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci saat 10.00’da ders başı yapacak. 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde “İstanbul’u Dinliyoruz” buluşmaları kapsamında tüm eğitim paydaşlarıyla buluşmalara devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, dönem içinde ilk buluşmayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirdi. Cumartesi günleri 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bu buluşmalarda eğitim-öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek potansiyel sorunlara hızlı çözümler geliştirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve merak edilen konularda bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

ETKİLİ KAMU HİZMETİ SUNUMU

İki yıldır devam eden cumartesi buluşmalarının başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, “İki yıldır ayda iki cumartesi randevusuz İstanbul’u dinliyoruz. Kapımız herkese açık. Mesai olmayan tatil gününde velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, eğitimin tüm paydaşlarının birinci elden isteklerini ve sorunlarını İl Milli Eğitim Müdürüne iletmeleri amaçlı bu buluşmaları gerçekleştirdik. Bu yıl eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce tatil gününü mesai gününe çevirdik. 39 ilçede, 39 ilçe milli eğitim müdürümüz makamında velilerimizi, öğrencilerimizi dinliyor. Saat 10.00 ile 15.00 arasında tüm isteyen dileyen herkes aracısız ve randevusuz olarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek sorunlarını iletebilecek. Buradaki temel amaç, etkili bir kamu hizmeti sunmak. Biz, toplumun her kesimine hitap ediyoruz” diye konuştu.

EĞİTİMDE BAŞARI DİLEKLERİ

Yentür, “Geçen yıl ilk defa uygulamaya başladığımız ve bu yılda devam eden Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin tarafından da açıklanan İstanbul’da eğitim öğretimin ilk günü saat 10.00’da başlayacak. İstanbul çok büyük bir kent, yoğun bir trafiği var. İlk gün olması nedeniyle, velilerimizin heyecanı ve çocuklarını kendilerinin okula bırakmak istemeleri ile servislerin trafiğe çıkması sebebiyle, herhangi bir sıkıntı olmaması için 8 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim saat 10.00’da başlayıp 15.00’da bitecek. Tüm öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Eğitim öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.