İstanbul’da Eğlence Mekanı Sahibi Saldırıldı!

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Beyoğlu semtinde eğlence mekanı işleten Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istemişti. Şoför, Sarıyer’de park halindeki bir araca gitmek üzere hareket ettiği sırada, caddeye giren başka bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda, şoför bacağından yaralandı. Olay sırasında kurşunlar park halindeki araca da isabet etti ve yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralının Durumu

Sezai Gülmez’in ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bacağından yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Gülmez durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gülmez, bu olayın husumetli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ve 2,5 yıl içinde toplamda üç saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Saldırıların Arka Plânı

Olayla ilgili açıklama yapan Gülmez, “Dün seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Sonra inip baktığımda şoförüm vurulmuştu. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradım” dedi. İkinci defa evinin önünde bu tür bir saldırıya uğradığını belirtti. Daha önceki saldırıların Sarallar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini ve faillerinin yakalandığını da ifade etti. Bu son saldırıyı da aynı grubun düzenlediğini düşündüğünü dile getirdi.

Tehditler ve Ödül İlanı

Gülmez, “Bu konularda beni öldürene kadar devam edecek” diyerek sözlerine devam etti. Oğlunun bu saldırıyı gözleriyle gördüğünü belirten Gülmez, “Bunlarla alıp veremediğim hiçbir şey de yok. Daha önce sosyal medyada da açıkladım. İş yerlerime çökmesine izin vermediğim için ve sosyal medyada cevap verdiğim için beni hedef aldılar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ona yönelik bir suikast için 1 milyon dolar ödül konulduğunu ve bu konuda daha önce istihbarat aldığını belirtirken, devletin güvenlik birimlerinden sorunların çözülmesini istedi.