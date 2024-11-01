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Ekonomi

İstanbul’da Ekim Ayı Enflasyon Raporu Açıklandı

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EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ ARTTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında İstanbul’da enflasyon önemli bir artış gösterdi. Perakende fiyatları, bir önceki aya göre aylık %3,64, yıllık bazda ise %59,10 oranında yükseldi. Toptan fiyatlar ise aylık %0,15’lik bir artışa tanıklık ederken, yıllık bazda %43,07 oranında bir yükselme görüldü.

PERAKENDE VE TOPTAN FİYAT HAREKETLERİ

İTO’nun verilerine göre, İstanbul’da ekim ayında perakende fiyat hareketlerini yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre %3,64 oranında artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de %0,15 oranında bir yükseliş sergiledi. Ayrıca, bir yıl öncesinin aynı ayına göre değişim oranı ise İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde %59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise %43,07 olarak ifade edildi.

HARCADIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Ekim 2024 itibarıyla perakende fiyatlarda bir önceki ay verilere göre; giyim harcamaları grubunda %11,43, diğer harcamalar grubunda %5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda %4,17, konut harcamalarında %4,06, gıda harcamaları grubunda %3,40, ev eşyası harcamalarında %1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda %1,14 artış gözlemlenirken; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda ise %-0,62 azalış yaşandı.

TOPTAN FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Aynı dönemde toptan fiyatlarda da bir önceki ay verilerine göre; inşaat malzemeleri grubunda %4,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda %1,49, gıda maddeleri grubunda %0,07, işlenmemiş maddeler grubunda %0,04 oranında artış görüldü. Ancak, kimyevi maddeler grubunda %-2,81, madenler grubunda %-0,03 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise fiyatlarda herhangi bir değişim yaşanmadı.

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