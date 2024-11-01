İstanbul’da Ekim Ayı Enflasyon Raporu Açıklandı

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ ARTTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında İstanbul’da enflasyon önemli bir artış gösterdi. Perakende fiyatları, bir önceki aya göre aylık %3,64, yıllık bazda ise %59,10 oranında yükseldi. Toptan fiyatlar ise aylık %0,15’lik bir artışa tanıklık ederken, yıllık bazda %43,07 oranında bir yükselme görüldü.

PERAKENDE VE TOPTAN FİYAT HAREKETLERİ

İTO’nun verilerine göre, İstanbul’da ekim ayında perakende fiyat hareketlerini yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre %3,64 oranında artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de %0,15 oranında bir yükseliş sergiledi. Ayrıca, bir yıl öncesinin aynı ayına göre değişim oranı ise İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde %59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise %43,07 olarak ifade edildi.

HARCADIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Ekim 2024 itibarıyla perakende fiyatlarda bir önceki ay verilere göre; giyim harcamaları grubunda %11,43, diğer harcamalar grubunda %5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda %4,17, konut harcamalarında %4,06, gıda harcamaları grubunda %3,40, ev eşyası harcamalarında %1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda %1,14 artış gözlemlenirken; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda ise %-0,62 azalış yaşandı.

TOPTAN FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Aynı dönemde toptan fiyatlarda da bir önceki ay verilerine göre; inşaat malzemeleri grubunda %4,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda %1,49, gıda maddeleri grubunda %0,07, işlenmemiş maddeler grubunda %0,04 oranında artış görüldü. Ancak, kimyevi maddeler grubunda %-2,81, madenler grubunda %-0,03 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise fiyatlarda herhangi bir değişim yaşanmadı.