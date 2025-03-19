İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İçin Gözaltı Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 kişi için geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde İmamoğlu dahil birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve İmamoğlu gözaltına alındı. Ekiplere, İmamoğlu’nun evinde de arama yaptığı bilgisi ulaştı.

KAMUOYUNA YANSIMALAR SONRASI ERİŞİM SORUNLARI

Soruşturma ve gözaltı kararlarının kamuoyuna yansımasının ardından X (Twitter), Instagram ve YouTube platformlarında erişim sorunları ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken yavaşlama ve bağlantı hataları yaşayabildiklerini bildirdi. NTV’nin haberine göre, yalnızca İstanbul’da bant daraltma uygulandığı bilgisi verildi. Bant genişliği daraltma, bir ağ düğümünde veya bilgisayarlar ve cep telefonları gibi bir ağ cihazında gelen veya giden verilerin iletişim hızının sınırlanması anlamına geliyor. Veri hızı ve işlemleri, çeşitli parametrelere ve koşullara bağlı olarak kısıtlanabiliyor.