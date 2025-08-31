Gündem

İstanbul’da Elektrik Akımına Kapılan Genç Öldü

istanbul-da-elektrik-akimina-kapilan-genc-oldu

İSTANBUL’DA KAZA ANI

İstanbul’da Beykoz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Beykoz Çayır Festivali’nde dondurma satışı yapan akrabasına destek olmak için giden İbrahim B., kompresör kısımlarında meydana gelen elektrik akımına kapılarak ciddi şekilde yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra İbrahim B.’yi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürdü, ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından, söz konusu dondurma tezgahının sahibini gözaltına alan polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine aldı.

FESTİVAL SONLANDIRILDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın hemen akabinde festival etkinliklerinin iptal edildiği bilgisi de edinildi.

ÖNEMLİ

