İstanbul’da Elektrik Kesintileri 2 Eylül

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından açıklanan bilgilerle takip ediliyor. 2 Eylül günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin nedenleri ve etkilenilecek ilçelerle ilgili detaylar verilmiştir.

PLANLANAN KESİNTİLER ve NEDENLERİ

2 Eylül 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 arasında, İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez-Cihangir Mahallesi’nde, Karlı, Kırıcı, Meşrutiyet, Sanayi, Sulukuyu ve Tunç Sokakları’nda “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Diğer yandan 1 Eylül 2025 tarihinde, 09:00 ile 13:00 arasında Bağcılar ilçesi Merkez-100. Yıl Mahallesi’nde, 2177, 2181, 2183-2190 numaralı sokaklarda ve Esenler ilçesi Merkez-Oruçreis Mahallesi’nde bulunan 551 ve Barbaros sokaklarında da “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle benzer bir elektrik kesintisi öngörülüyor.

KESİNTİ SÜRELERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Ayrıca, yine 1 Eylül 2025 tarihinde Bağcılar ilçesinin Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi’nde de elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, 09:00 ve 17:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” kapsamında gerçekleşecek.

1 Eylül 2025 tarihinde 10:00 ile 20:00 arasında, Bağcılar ilçesi Merkez-Yenimahalle Mahallesi’ndeki 1589 ve Birlik sokaklarında da “Abone/Şube Bağlantısı” dolayısıyla elektrik verilemeyecek.

2 Eylül 2025 tarihinde, Bağcılar ve Esenler ilçelerindeki çeşitli mahallerde de benzer nedenlerle elektrik kesintileri sürecek. “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle, ikilinin bir arada bulunmasına dikkat edilecektir.

SON KESİNTİ DUYURUSU

3 Eylül 2025 tarihinde ise 08:00 ile 14:00 arasında Bağcılar ilçesi Merkez-Yavuz Selim Mahallesi ile Zeytinburnu ilçesi Merkez-Sümer Mahallesi’nde “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Böylelikle, İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri, yapılacak bakımlar ve işler nedeniyle planlanmıştır. Kesintilerin tarihleri ve süresi, halkın bilgilendirilmesi amacıyla ayrıntılı olarak paylaşılmaktadır.