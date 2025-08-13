İstanbul’da Elektrik Kesintileri BEDAŞ Duyurdu

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Ağustos günü İstanbul’da, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) yapmış olduğu açıklamalara göre, çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde kesinti olacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. BEDAŞ, elektrik arıza ve kesinti listesini gönderdi.

14 AĞUSTOS GÜNÜ KESİNTİLER

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde çeşitli bölgelerde 14 Ağustos 2025 tarihinde elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin nedenleri arasında bakım çalışmaları ve değerlendirme yer alıyor. Bakım çalışması nedeniyle elektriklerin kesileceği bölgeler arasında Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kaktüs, Yaz, Yediveren, Zerdal ve Zeren sokakları yer alıyor. Kesinti süresi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında olacak. Ayrıca Hadımköy Mahallesi’nde de çeşitli sokaklarda 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olabiliyor.

AVCILAR’DA KESİNTİLER

Avcılar ilçesinde de elektrik kesintileri yaşanacak. 14 Ağustos 2025 tarihinde, Merkez Mahallesi’nde bulunan Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem ve Şehit Cem Yurtbekler sokaklarında 08:00 ile 16:00 saatleri arası elektrikler kesilecek. Üzerinde çalışılan tesislerin bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılıyor. Ayrıca Üni Mahallesi’nde de benzer bir süre boyunca elektrik kesintileri olabiliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Bakım çalışmaları, elektrik hatlarının sağlığını ve güvenliğini gözeterek gerçekleştiriliyor. BEDAŞ tarafından açıklamalarda verilen bilgilere göre, bu tür kesintiler, şebeke güvenliğini ve iş sağlığı ile güvenliğini sağlamak amacıyla yapılıyor. İlgili bölgelerde sakinlerin, kesinti süresince planlarını buna göre yapmaları öneriliyor.