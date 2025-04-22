İstanbul’da Elektrik Kesintileri Bilgilendirme

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’daki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın elektrik kesinti listesi ile araştırılmaya devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan günü İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili detaylar haberimizde mevcut.

24 NİSAN’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

BEDAŞ, 24 Nisan’daki elektrik kesintileri için arıza ve kesinti listesini yayımladı. 2025-04-24 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında, İstanbul Zeytinburnu ilçesindeki Sümer mahallesinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Bakırköy ilçesinde de önleyici bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak.

KESİNTİLERİN ETKİLEDİĞİ İLÇELER VE CADDELER

Kesintilerden etkilenecek diğer cadde ve sokaklar arasında Zeytinburnu ilçesindeki Nuri Paşa mahallesi ile Yeşiltepe mahallesi yer almakta. 24 Nisan’da saat 09:00 ile 17:00 arasında, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde yeni kablo bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde de bakım çalışmaları sebebiyle elektrik akımı kesilecek.

İLERİDEKİ BAKIM ÇALIŞMALARI VE HIZLANDIRILAN PROJELER

Esenyurt ilçesinde 00:00 ile 08:00 arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı gerçekleştirilecek. Ayrıca, yine aynı gün içerisinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Avcılar ilçesinde havai hat bakım çalışmaları yapılacak. Bu bakım çalışmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin gözetilerek yürütülüyor. Kesintiler, bölgedeki elektrik alt yapısının iyileştirilmesine yönelik adımları da hızlandıracak.