İstanbul’da Elektrik Kesintileri Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul’da elektrik kesintileri için BEDAŞ tarafından sağlanan bilgilere göre, 8 Ağustos günü şehrin çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilere dair ayrıntılar, hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği gibi merak edilen konuları kapsıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

BEDAŞ, 2025 yılı 8 Ağustos tarihli kesintilere ilişkin olan bilgileri paylaştı. 01:00 ile 05:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçe Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu saat diliminde elektrik kesintisinin sebebi bakım çalışması ve kapsamlı TM bakımı olarak belirlendi.

08:00 ile 03:00 saatleri arasında ise Arnavutköy ilçesinde, Haraçcı Mahallesi’nin çeşitli caddelerinde bakım çalışmaları devam edecek. Bu kesintinin amacı da iş sağlığı ve güvenliğini gözetmek.

FARKLI İLÇELERDE SÜREKLİ KESİNTİLER

İstanbul’un diğer bir bölgesi olan Arnavutköy ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 02:00 ile 06:00 saatleri arasında yine benzer bir bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı saat diliminde bakım işlemleri ile ilgili olarak başka kesintiler de mevcut.

Günün ilerleyen saatlerinde, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Arnavutköy, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde, çeşitli mahallelerde kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu süre zarfında birçok cadde ve sokaktaki elektriklerin kesileceği belirtiliyor.

Bedava olmalı.

ÖNEMLİ

