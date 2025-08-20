İstanbul’da Elektrik Kesintileri Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da BEDAŞ tarafından duyurulan elektrik kesintileri, 21 Ağustos itibarıyla çeşitli ilçelerde gerçekleşecek. Kesintilerin süresi ve kapsamı hakkında detaylar, İstanbul’da hangi bölgelerin etkileneceği konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ETKİLENEN İLÇELER VE ZAMAN DİLİMLERİ

21 Ağustos 2025 tarihinde, İstanbul’un Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri gibi bazı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacak. Bakırköy ilçesinde yer alan Basınköy Mahallesi, Şenlikköy Mahallesi gibi mahalleler, 20 Ağustos 2025 tarihindeki bakım çalışmaları nedeniyle 09:00-13:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. Aynı zamanda başka bir kesinti de 14:00-17:30 saatleri arasında Osmaniye Mahallesi’nde gerçekleşecek.

Başakşehir ilçesinde de 20 Ağustos 2025 tarihinde, Kayabaşı Mahallesi’nde 00:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca Bahçeşehir’in çeşitli mahallelerinde 09:00-15:00 saatleri arasında farklı kesintiler olacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE KESİNTİLERİN NEDENİ

Yapılan açıklamalara göre, elektrik kesintilerinin nedeni, kapsamlı bakım çalışmaları olarak belirtiliyor. Bu süreçte, iş sağlığı ve güvenliğinin göz önünde bulundurulacağı ifade ediliyor. Elektrik kesintileri ile ilgili olarak, BEDAŞ her zamanki gibi, vatandaşların mağdur olmaması adına gerekli bilgilendirmeleri yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Etkilenen mahalleler ve kesinti süreleri hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi almak için BEDAŞ’ın resmi internet sitesini takip etmek faydalı olacaktır.