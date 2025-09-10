İstanbul’da Elektrik Kesintileri Bilgisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

İstanbul’da elektrik kesintileri için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, 11 Eylül tarihinde farklı ilçelerde çeşitli sürelerde kesintiler yaşanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri ve zamanlarını açıkladı. Peki, İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak ve kesintiler ne zaman sona erecek?

KESİNTİLERİN DETAYLARI

11 Eylül 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Avcılar ilçesinin Cihangir Mahallesi Parlak Sokak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Kesintinin sebebi bakım çalışması olarak açıklandı. 12 Eylül 2025 tarihinde ise Avcılar ilçesinin başka bölgelerinde de benzer nedenlerle elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Örneğin, 12 Eylül’de 08:00 ile 16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı gerekçesiyle kesintiler yaşanacak.

GELECEK TARİHLER İÇİN PLANLAMALAR

Avcılar ilçesinde, 12 Eylül’de Cihangir Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda yine bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak. 13 Eylül’de de çeşitli bölgelerde Abone/Şube Bağlantısı kapsamında farklı saatlerde kesintiler gerçekleşecek. Bağcılar ilçesi de bu tarihler arasında elektrik kesintisinden etkilenecek. Elektrik kesintilerinin yapıldığı süre boyunca, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri göz önünde bulundurulacak.