İstanbul’da Elektrik Kesintileri Büyüyor

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ GÜNCEL DURUMU

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından açıklanan elektrik kesinti listesi ile araştırılıyor. 25 Nisan’da İstanbul’un farklı ilçelerinde belirli süreler boyunca elektrik kesintileri yaşanacak. Gözler, “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularında.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

BEDAŞ, 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek elektrik kesintileri için bakım çalışması yapacağını duyurdu. Şirketin belirttiği saat aralığı, 09:00 ile 17:00 arasında olacak. Örneğin; Bahçelievler ilçesinde, “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle Adnan Kahveci, Eski Londra Asfalti, Fevzi Çakmak sokakları ile Siyavuşpaşa mahallesindeki bazı bölgelerde elektrik kesilecek. Diğer etkilenen bölgeler arasında 1. Asmalı, Adnan Kahveci, Fulya, Gül, Kavaklı, Kavaklık, Lale 2, Mimoza, Mine, Siyavuşpaşa, Çamlık ve Çilingir sokakları bulunmaktadır.

BAŞKA BİR BAHÇELİEVLER KESİNTİSİ

Yine aynı tarihte, Bahçelievler ilçesinde, Kerim Tekin, Saklıvadi ve İpek sokaklarında da benzer bir bakım çalışması yapılacak. Bu kesintilerin de 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kesintilerin yapılma sebebi olarak, iş sağlığı ve güvenliği öncelikleri gözetilerek gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları gösteriliyor.