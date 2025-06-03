İstanbul’da Elektrik Kesintileri İlan Edildi

ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arnavutköy’de elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın sağladığı bilgilerle merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin açıklamasına göre, 4 Haziran günü İstanbul’un bazı bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi bölgelerde elektriğin kesileceği ve elektriğin ne zaman geleceği konusunda güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ NEDENLERİ VE ZAMAN DİLİMLERİ

3 Haziran 2025 tarihli elektrik kesintileri arasında Arnavutköy ilçesinde çeşitli çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. “Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı” olan kesinti, Hastane mahallesinde 18:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları dikkate alınarak planlanan bu kesintinin, elektrik altyapısının iyileştirilmesi amacı taşıdığı bildiriliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLAR

Ayrıca, 3 Haziran 2025 tarihinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle, Arnavutköy Merkez-Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Kovanlık ve İzzet Begoviç sokaklarında 00:00 – 06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra, Deliiklikaya mahallesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu çalışmaların, elektrik altyapısını iyileştirerek hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.