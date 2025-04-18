İstanbul’da Elektrik Kesintileri Olacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Fatih’te elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın paylaşmış olduğu kesinti listesi ile güncel olarak araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) açıklamasına göre 19 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri planlanıyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintilerine genel bir bakış…

KESİNTİ NEDENLERİ VE SÜRELERİ

19 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00’dan 17:00’ye kadar sürecek olan elektrik kesintisinin nedeni “Abone/Şube Bağlantısı” olarak belirtiliyor. Kesintinin etkilediği alanlar ise İstanbul Fatih ilçesi, Merkez-Katip Kasım Mahallesi hepsi dahil; Alaca Camii, Fabrika, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Sepetçi Selim sokakları. Bu süre zarfında, iş sağlığı ve güvenliği kuralları da dikkate alınarak elektrik akışı durdurulacak.

Ayrıca, aynı gün 09:30’dan 15:00’e kadar sürecek olan diğer bir kesinti ise “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” sebebiyle gerçekleşiyor. Bu kesintiden etkilenen alanlar; İstanbul Fatih ilçesi Merkez-Atikalı Mahallesi ile birlikte Fevzi Paşa, Derviş Ali, Hasan Fehmi Paşa, Kanat, Kelebek, Kurtağa Çeşmesi, Nakkaş Sahi, Nureddin Tekkesi sokakları, Hırka-i Şerif Mahallesi’nin Fevzi Paşa sokağı ve Karagümrük Mahallesi’nin Enderûni Rıfatbey, Fevzi Paşa, Küçük Değirmen, Muhtar Yekta, Sağel ve Viran Mescidi sokakları olarak belirleniyor. Bu kesintiler de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı kalarak yapılacak.