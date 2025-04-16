İstanbul’da Elektrik Kesintileri Olacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR BİLGİLER

Başakşehir’de elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın duyurularına göre gerçekleşiyor. 17 Nisan tarihinde İstanbul’un birçok bölgesinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt arayanlar için güncel elektrik kesintisi haberleri burada yer alıyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRESİ

17 Nisan 2025 tarihinde, Baudat distribütörü olan BEDAŞ, Başakşehir ilçesi Kayabaşı mahallesi sokaklarında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi yapacak. Bu kesinti, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Aynı zamanda “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” açıklaması yapılmış.

ETKİLENEN BÖLGELER

Başakşehir MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mahallesi, Baki, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Haluk Sipahioglu sokakları, belirtilen zaman diliminde elektrik kesintisinden etkilenen alanlardan bazıları. Kesintilerin detaylı süreleri ve nedenleri BEDAŞ tarafından düzenli olarak duyuruluyor.