İstanbul’da Elektrik Kesintileri Olacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

Büyükçekmece’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Haziran günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektriklerin kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği ile ilgili güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

19 HAZİRAN TARİHLİ KESİNTİLER

19 Haziran 2025 tarihinde 00:00 – 07:00 saatleri arasında yapılan bakım çalışması kapsamındaki kimi elektrik kesintileri şu şekildedir: İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin Merkez-Murat Çeşme mahallesi Pirsultan Sokak’ında ve Silivri ilçesinin Danamandıra mahallesinde birçok cadde ve sokakta etkili olacak. Kesinti sebebi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak belirtiliyor. Ayrıca, Çatalca ilçesi Atatürk mahallesinin pek çok farklı cadde ve sokaktaki kullanıcıları da bu kesintiden olumsuz etkilenecek.

ABONE BAĞLANTISI KESİNTİLERİ

Aynı gün, 08:00 – 16:00 saatleri arasında ise Karaağaç mahallesinde abone/şube bağlantısı sebebi ile elektrik kesintisi yapılacak. Bu sürede, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınarak kesintinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kesinti detayları 19 Haziran 2025 tarihine aittir.

PALANLANAN BAKIM ÇALIŞMALARI

Ayrıca 19 Haziran 2025 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında, Büyükçekmece’nin Merkez-Celaliye mahallesi ve Kamiloğlu mahallesinde bazı cadde ve sokaklarda “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu durum da iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacak düzenlemelerle desteklenecek.