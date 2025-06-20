İstanbul’da Elektrik Kesintileri Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) alınan bilgiye göre 20 Haziran tarihinde şehrin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları yanıtsız kalmayacak. İstanbul güncel elektrik kesintileri hakkında kapsamlı bir bilgi sunuyoruz. BEDAŞ, elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı.

SAAT VE SEBEPLER

Yapılacak elektrik kesintileri aşağıda belirtilen tarihlerde veya saatlerde meydana gelecek. 20 Haziran 2025 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında, İstanbul Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi sokaklarında, “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle kesinti yaşanacak. Aynı tarih ve saat diliminde, Arnavutköy ilçesi Merkez-Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde de benzer bir kesinti nedeniyle elektrik kesilecek. Ayrıca, 09:00-16:00 saatleri arasında Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez-Merkez Mahallesi’nde de kesinti yapılacak.

BİRKAÇ İlÇEDE DAHA KESİNTİLER

Büyükçekmece ilçesinde de 20 Haziran tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi ön görüldü. Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi gibi çeşitli bölgelerde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrikler kesilebilir. Aynı gün, 00:00-08:00 saatleri arasında Avcılar ilçesinde geniş bir alanda bakım çalışmaları yapılacak; bu nedenle elektrik kesintileri yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DİKKAT!

Müşterilerin etkileneceği cadde ve sokaklar ayrıntılı olarak listelendi. Bilgiler, İş Sağlığı ve Güvenliği gereklilikleri göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. 20 Haziran 2025 tarihinde yapılan elektrik görüşmeleri ve bakım prosedürleri tüm planlı kesintileri kapsıyor. İlgili bölgedeki vatandaşların belirtilen tarihlerde elektrik kesintilerine karşı tedbir almaları önemli.