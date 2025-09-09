İstanbul’da Elektrik Kesintileri Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ SON GÜNLERDE ARTMIŞTIR

İstanbul’da elektrik kesintileri için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) açıklamada bulundu. 10 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın elektrik kesinti listesini araştıran vatandaşlar, hangi ilçelerde elektrik kesileceğini ve ne zaman geri geleceğini merak ediyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ AÇIKLANDI

İstanbul Avcılar ilçesinde birçok mahallede elektrik kesintileri planlandı. 10 Eylül 2025 tarihinde 08:00 ile 16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeni ile Merkezi-Ambarlı mahallesindeki Orkide ve diğer sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Avcılar’ın Cihangir mahallesinde bakım çalışması kapsamında geniş hava hatları üzerinde de kesintiler yapılacak. Öte yandan, Bahçelievler ilçesinde de benzer bakım çalışmaları dolayısıyla 09:00 ile 17:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde elektrik kesilecek.

Etkilenen İLÇELER VE MAHALLELER

Bahçelievler’in Yeni Bosna Merkezi mahallesinde de benzer kesintiler planlandığı bildirildi. 10 Eylül 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, özellikle 1. Asena, Asena ve Değirmenbahçe sokaklarında bakım çalışmaları sırasında elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, aynı gün 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Siyavuşpaşa mahallesindeki Itır ve Ulubatlı Hasan sokaklarında da Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

İstanbul’daki elektrik kesintileri ve detayları için BEDAŞ’ın resmi açıklamalarını takip etmek gerekmektedir.