İstanbul’da Elektrik Kesintileri Var

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamayla 5 Haziran’da bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Bu durumu takip etmek için elektrik kesintisi listesini araştıran vatandaşlar, hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve elektriğin ne zaman geleceğini sorguluyor.

AYEDAŞ’TAN DUYURULAN ARIZALAR

Özellikle dikkat çeken yerlerden biri Zümrutevler, Cumhuriyet Sokak bölgesi. Burada bir arıza bulunuyor ve enerjinin 05.06.2025 tarihinde saat 03:02’de verilmesi planlanıyor. Ayrıca Sarıgazi, Gençal Sokak bölgesinde de bir arıza bilgisi mevcut. Bu bölgede enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak.

DEVAM EDEN ARIZALAR VE ÇALIŞMALAR

Sarıgazi, Kule Sokak bölgesinde de benzer bir arıza durumu göz önünde. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. İhtimale karşı, İnönü, Ayna Sokak ile Aydıntepe, Edebali Sokak bölgelerinde de arızalar mevcut ve bu bölgelerde de enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak.