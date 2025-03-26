İstanbul’da Elektrik Kesintileri ve BEDAŞ Duyurusu

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Sarıyer’de elektrik kesintileri için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurular araştırılıyor. 27 Mart 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Belirtilen tarihte, hem bakım çalışmaları hem de havai hat bakımı nedeniyle kesinti yaşanacak.

HANGİ KESİNTİLER OLACAK?

İstanbul Sarıyer ilçesinde, 27 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Merkezi Yeniköy mahallesi ve çevresi yer alıyor. Kesinti gerçekleştirilecek caddeler şöyle sıralanıyor: Adnan Kahveci, Beyazıtlı Çıkmazı, Ergenekon, Fetih Çıkmazı, Gaye Çıkmazı, Hacıb, Hayrat Çıkmazı, Kafkas, Konuk, Mermerci Çıkmazı, Nuri Paşa, Vakıflar Çıkmazı ve Çayırlı sokakları.

Aynı gün Tarabya mahallesi ve Yeniköy mahallesinde de kesintiler olabiliyor. Tarabya mahallesi Üstay Tarabya Evleri sokağı ve Yeniköy Adnan Kahveci sokağında bakım çalışmaları yapılacak.

DİĞER BÖLGELERDEKİ KESİNTİLER

Merkezi Ferahevler mahallesinde de 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılan kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle benzer kesintiler yaşanacak. Etkilenen sokaklar arasında Adnan Kahveci, Kaya, Petunya, Yalçın, Çam Sakızı, Çamlık Koru, Çamlık Sitesi, Çanta Çiçeği, Çavdar ve Çay sokakları bulunuyor.

Ayrıca, 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Merkezi Kazım Karabekir Paşa mahallesindeki Gülbağlar sokağında da havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Tüm bu nedenle, Sarıyer’de yaşayan vatandaşlar elektrik kesintileri ve bakım çalışmaları hakkında bilgilendiriliyor.