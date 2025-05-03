İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın yaptığı açıklamalar üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre 4 Mayıs tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği konuları güncel olarak merak ediliyor.

GÜNCEL KESİNTİLER

BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik kesintileri için arıza ve kesinti listesini paylaştı. 4 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek kesintiler şunlardır:

– 04/05/2025 tarihleri arasında 09:00 – 17:00 saatleri arasında Bahçelievler ilçesinde, Merkez-Şirinevler mahallesinin Fetih, Mareşal Fevzi Çakmak 4., Minik, Mithatpaşa 1, Mithatpaşa 7. ve Çamlıdere sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti nedeni “Abone/Şube Bağlantısı” olarak belirtilmiştir.

– 04/05/2025 tarihinde 09:00 – 13:00 saatleri arasındaki kesinti ise Büyükçekmece ilçesinde, Merkez-Karaağaç mahallesinin Yiğittürk sokağında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle gerçekleşecek.

5 MAYIS İÇİN PLANLANAN KESİNTİLER

İstanbul Beyoğlu ilçesinde 5 Mayıs 2025 tarihinde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi planlanmıştır:

– 10:00 – 17:00 saatleri arasında, Cihangir mahallesinde Alçakdam Yokuşu, Bakraç, Başkurt, Cihangir, Güneşli, Kumrulu Yokuşu ve diğer belirtilen sokaklarda “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” yapılacak.

– Ayrıca aynı gün 10:00 – 17:00 saatleri arasında Arap Camii mahallesinde Arap Camii Çıkmazı, Aylak, Bakır, Bankalar, Fütuhat, Galata Mahkemesi gibi sokaklar da “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisinden etkilenecek.

İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi ve güncellemeler için BEDAŞ’ın resmi kaynaklarını takip etmek önemli.