İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bayrampaşa’da elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 7 Mayıs’ta İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi hangi ilçelerde meydana gelecek ve İstanbul’da elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri ile ilgili haberimiz.

KESİNTİ NEDENİ VE SÜRELERİ

2025-05-07 tarihinde saat 00:30 ile 02:30 arasında Zeytinburnu ilçesi Maltepe mahallesinde kapsamlı trafo bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” bilgisi verildi.

Ayrıca, aynı gün Bayrampaşa ilçesi Merkez-Yıldırım mahallesinde de elektrik kesintileri yaşanacak. 07 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:30’dan 11:00’a kadar Aliya İzzetbegoviç, Yaprak, Yengeç, Zafer ve Çanakkale sokaklarında abone/şube bağlantısı sebebiyle kesinti yapılacak.

Bir diğer kesinti ise gün içinde 13:30 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında Bayrampaşa ilçesi Merkez-Yıldırım mahallesindeki Aliya İzzetbegoviç, Atilla, Hüner, Millet, Tamer, Yalçın ve Şehit Engin Mayın sokaklarında yine abone/şube bağlantısı amaçlı elektrik kesintisi uygulanacak. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” ifadesiyle işlem yapılacağı belirtildi.