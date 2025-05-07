İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’daki elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamalar doğrultusunda araştırılıyor. 8 Mayıs’ta İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği ve ne zaman geleceği haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ LİSESİ AÇIKLANDI

BEDAŞ, 8 Mayıs için elektrik arıza ve kesinti listesini yayımladı. İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri şöyle şekillenecek:

2025-05-08 09:00:00 – 13:00:00 saatleri arasında, Bakırköy ilçesi Merkez-Şenlikköy mahallesinde bulunan Acar, Akın, Avcılar, Uğur, Yamaç, Yonca, Özlem sokakları bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşayacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yine, 2025-05-08 09:00:00 – 13:00:00 saatleri arasında, Bakırköy ilçesi Merkez-Şenlikköy mahallesindeki Acar, Arslanlı, Yeşilyurt, Çetiner sokakları da benzer bir sebeple etkilenecek.

2025-05-08 14:00:00 – 18:00:00 saatlerinde ise, Bakırköy ilçesi Osmaniye mahallesindeki elektriklerde kesinti yapılacak.

HAVAİ HAT BAKIMLARI YAPILACAK

Başakşehir ilçesi Merkez-Şahintepe mahallesi Kartal ve Martı sokakları 2025-05-08 09:00:00 – 17:00:00 saatleri arasında, kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşayacak.

Beşiktaş ilçesi Merkez-Kültür mahallesi Arnavutköy Yolu ve İETT Blokları Yolu sokakları 2025-05-08 10:00:00 – 17:00:00 saatleri arasında, bakım çalışması dolayısıyla elektriklerin kesileceği bildirilmiştir.

Ayrıca, Beşiktaş ilçesi Merkez-Muradiye mahallesindeki Hüsrev Gerede, Kalıpçı, Muradiye Bayırı, Nüzhetiye, Ömer Rüştü Paşa, Şair Nazım, Nüzhetiye sokakları, 08/05/2025 10:00:00 – 18:00:00 saatleri arasında bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi yaşayacak.