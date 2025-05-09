İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Başakşehir’deki elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) alınan bilgilere göre 9 Mayıs günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrik ne zaman geri gelecek soruları gündemde.

BAŞAKŞEHİR’DE KESİNTİ OLACAK BÖLGELER

9 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında, Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle Başakşehir ilçesinin Kayabaşı mahallesi Gökçeada sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. Aynı tarihte ve saat aralığında, Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle Başakşehir ilçesinin Altınşehir mahallesi 1102. ve Barbaros sokaklarında da kesintiler yaşanacak. Ek olarak, yine aynı bölgedeki 1102. mevkisinde ve Esinti sokaklarında da elektrik kesintisi planlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BAKIM ÇALIŞMASI

Ayrıca 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında, Küçükçekmece ilçesinin Atakent mahallesinde kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılacaktır.