İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri için BEDAŞ üzerinden bir duyuru yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 10 Mayıs tarihinde çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacağını açıkladı. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği gibi bilgileri güncel olarak araştırılıyor.

BAHÇELİEVLER’DEKİ KESİNTİLER

BEDAŞ, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Bahçelievler ilçesinin Hürriyet mahallesinde bulunan Kadıoğlu, Neşe sokakları ile Ahmet Yesevi, Nergiz sokakları bölgelerinde “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını belirtiyor. Aynı tarihte 12:00’a kadar ise Cumhuriyet mahallesinde Ceylan, Kızılelma 1, Rehber ve Soğanlı mahallesinde bazı bölgeler elektrikten yararlanamayacak.

BEŞİKTAŞ’TA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Beşiktaş ilçesinde 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında Etiler mahallesi boyunca kapsamlı TM bakımı yapılacak. Bunun sonucunda, Bahçelievler ve çevresinde bulunan birçok cadde ve sokakta elektrik kesintisi söz konusu olacak. Bu bakım süreci sırasında İşyeri Sağlığı ve Güvenliği önlemleri de göz önünde bulundurulacak.

BEYOĞLU KESİNTİLERİ

Beyoğlu ilçesinde de 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 ile 18:00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları yapılacak. Akarsu Yokuşu, Balabanbey Çıkmazı gibi bölgeler bu çalışmalardan etkilenecek olup, burada da elektrik kesintileri yaşanacak. Tüm bu kesintiler, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında önceden planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleşiyor.