İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İstanbul’daki elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgiye göre araştırılıyor. 12 Haziran günü İstanbul’un birçok ilçesinde belirli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularının yanıtları güncel elektrik kesintileri haberinde yer alıyor. BEDAŞ, elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı.

ARKA PLANDAN GELEN KESİNTİLER

12/06/2025 tarihli elektrik kesintileri için bazı bilgiler şöyle:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Arnavutköy’de “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti Beştepe, Bilhan, Cevizlik, Durusu Park, Fındıkdere, Oğuzer, Söğütlü, İlkayaz sokaklarını etkileyecek.

Yine aynı gün 10:00 – 17:00 saatleri arasında Arnavutköy’de “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle Akyıldız, Avcı, Balaban Camii, Balaban Parkı, Boyalık ve çevresindeki diğer sokaklarda kesinti uygulanacak.

AİLELERİ ETKİLEYEN KESİNTİLER

Avcılar ilçesinde de 12 Haziran tarihinde elektrik kesintileri yaşanacak. 09:00 – 17:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” ve “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” sebebiyle Mustafa Kemalpaşa mahallesi ve Gümüşpala mahallesindeki belirli cadde ve sokaklar etkileniyor.

Ayrıca, aynı gün 10:00 – 18:00 saatleri arasında Avcılar’da “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Bayrampaşa ilçesinde de elektrik kesintisi için 13:30 – 15:30 saatleri arasında belirli mahallelerde ayrıca kesintiler yapılacaktır.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Belirtilen saatler içerisinde yapılan elektrik kesintileri, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili önlemleri gözeterek gerçekleştirilecektir. Kesintilerin süreleri ve sebepleri, BEDAŞ tarafından duyurulmuştur. İstanbul’daki elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgi için vatandaşların BEDAŞ’ın resmi açıklamalarını takip etmesi önemlidir.