İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamalarla gündeme geliyor. 13 Haziran günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylar haberimizde mevcut. BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik kesintileri için arıza ve kesinti listesini güncelledi.

AVCILAR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

İstanbul Avcılar ilçesinde 13 Haziran 2025 tarihinde farklı mahallelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Örneğin, Tahtakale mahallesinin sokaklarında, saat 09:00 ile 17:00 arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle kesinti olacağı bildiriliyor. Cihangir mahallesi ve Üniversite mahallesinin cadde ve sokaklarında da aynı tarihlerde benzer nedenlerle elektrik kesintileri gerçekleşecek.

Avcılar ilçesinde ayrıca, “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” nedeniyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Gümüşpala mahallesindeki bazı sokaklarda da elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintilerin, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri göz önünde bulundurularak yapılacağı da belirtiliyor.

Bakırköy ilçesinde de 13 Haziran tarihinde, saat 14:00 ile 17:30 arasında, kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak. Bu kesintiler Yenimahalle mahallesi ile Zeytinburnu ilçesindeki çeşitli mahallelerde yer alan sokakları kapsıyor.

Bayrampaşa ilçesinde de benzer kesintiler gündemde. Yıldırım mahallesindeki sokaklarda 13 Haziran 2025 tarihinde, saat 15:00 ile 17:00 arasında bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri dikkate alınarak gerçekleştireceği ifade ediliyor.

İstanbul’da elektrik kesintileri ile alakalı olarak BEDAŞ tarafından duyurulan bu bilgiler, abonelerin planlamalarını yapmalarına yardımcı olacak.