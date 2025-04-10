İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

BAŞAKŞEHİR DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Başakşehir’de elektrik kesintisi BEDAŞ tarafından belirlenen programda yer alıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı açıklama doğrultusunda 11 Nisan’da İstanbul’un farklı bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi yerlerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektriğin ne zaman geri geleceği konularında detaylar haberimizde bulunuyor.

KESİNTİLERİN TARİHİ VE NEDENİ

İstanbul Başakşehir ilçe merkezine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde 11 Nisan 2025 tarihinde, 10:00 ile 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” şeklinde tanımlanıyor. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da dikkat edilecektir.

ETKİLENEN BÖLGELER

Kesinti süresince etkilenecek cadde ve sokaklar arasında Başkent ve Melikgazi sokakları yer alıyor. 11 Nisan’daki planlı elektrik kesintisi, bölgedeki bakım çalışmaları sebebiyle düzenleniyor. Başakşehir’deki sakinler, bu sürede elektrik hizmetinin yapılamayacağını göz önünde bulundurmalı.