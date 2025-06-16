İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

İstanbul elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın elektrik kesinti listesinin üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 17 Haziran tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte İstanbul güncel elektrik kesintileri hakkında detaylar.

BAKIM ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE KESİNTİLER OLACAK

2025-06-17 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Arnavutköy ilçesinde Deliklika mahallesi sokak bölgelerinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu süre zarfında elektriklerin kesileceği belirtiliyor.

Arnavutköy ilçesinde bir başka kesinti ise 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle gerçekleşecek. Etkilenen bölgeler arasında Merkez-Boğazköy İstiklal mahallesi ve Yunus Emre mahallesi bulunuyor.

YATIRIM VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Bağcılar ilçesinde 17 Haziran’da 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” nedeniyle kesintiler ulaştığı belirli cadde ve sokaklar da mevcut. Kazım Karabekir mahallesindeki birkaç sokak bu bağlamda etkileniyor. Ayrıca Bağcılar’da 09:00 ile 12:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” yapılacak.

Başka bir kesinti ise İstanbul Bahçelievler ilçesinde yaşanacak. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında birçok mahallenin etkileneceği “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle sokaklarda elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bu da İstanbul halkı için elektrik akışında aksamalar yaratıyor.

ABONE VE ŞUBE BAĞLANTILARI İÇİN KESİNTİLER GERÇEKLEŞECEK

Bahçelievler ilçesinde bir başka kesinti, 10:00 ile 14:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” amacıyla yapılacak. Bu kesinti de bazı mahalleleri etkileyecek. Ayrıca, 11:00 ile 15:00 arasındaki “Abone/Şube Bağlantısı” çalışması, Şirinevler mahallesinde gerçekleşecek. Bu süre zarfında yenilik amaçlı düzenlemeler yapılıyor.

İSTANBUL’da elektrik kesintilerine dair güncel bilgiler BEDAŞ’ın resmi açıklamaları ile takip edilebiliyor. Elektrik akışındaki aksamaların sebebi olarak bakım çalışmaları, dönüşüm çalışmaları ve abone bağlantıları gösteriliyor.