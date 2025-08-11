İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. 12 Ağustos günü, çeşitli ilçelerde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve süreleri merak ediliyor. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini paylaştı.

AVCILAR İLÇESİNDE KESİNTİLER

12 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. “İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” açıklaması ile birlikte, merkez-merkez mahallesi ile Fırın, Kıta, Marmara, Merkez Cami, Nurel, Reşitpaşa ve Şamlı sokaklarında 08:00 ile 16:00 saatleri arasında kesinti olacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Yine Avcılar’da, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle 13 Ağustos tarihinde Üniversite Mahallesi’nde 09:00 ile 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu mahallede farklı sokaklar da aynı saat aralığında etkilenebilir. Ayrıca, “Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle de aynı gün, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Merkez-Yeşilkent Mahallesi’nde çeşitli cadde ve sokaklarda kesintiler görülecek.

BAĞCILAR İLÇESİNDE YATIRIM VE RENOVASYON ÇALIŞMALARI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde de 11 Ağustos 2025 tarihinde, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” gerekçesiyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kesinti yapılacak. İlgili mahallelerdeki cadde ve sokakların elektrikleri kesilecek. Ayrıca, “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” çalışmaları nedeniyle de belirli günlerde benzer kesintiler devam edecek. Örneğin, 12 Ağustos 2025 tarihinde Barbaros Mahallesi’nde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul’da elektrik kesintileriyle ilgili gelişmeleri takip etmek önem taşıyor.