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İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bahçelievler’de elektrik kesintisi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgiye göre araştırılıyor. Yüksek elektrik akımına bağlı bazı çalışmalar yapılacak ve bu nedenle İstanbul’un çeşitli noktalarında farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bahçelievler ilçesi, bu kesintilerden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

11 Nisan 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 12:00 arasında, Bahçelievler Merkez-Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Talatpaşa, Ziyapaşa ve İsmailpaşa sokaklarında abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Ayrıca, yine aynı gün saat 10:00 ile 13:00 arasında, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atmaca, Beyzade, Bülbül, Dumlud, Keklik ve Sefa sokaklarında da benzer bir kesinti yaşanacak. Kesintilerin, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılacağı belirtildi.

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