İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 14 Ağustos günü İstanbul’un farklı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorular yanıt buluyor. BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintilerini ve arıza bilgilerini güncel olarak paylaşıyor.

BAKIM VE DEPLASE ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESINTİLER

2025-08-14 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle İstanbul Arnavutköy ilçesinin Atatürk Mahallesi’ndeki Kaktüs, Yaz, Yediveren, Zerda ve Zeren sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, 2025-08-14 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında “Deplase Çalışması” nedeniyle bu ilçenin Hadımköy Mahallesi’ndeki Abdülezelpaşa, Evren, Kışla, Omurtak, Yar, Yenilik ve Özveri sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

YATIRIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Aynı gün saat 10:00 ile 17:00 arasında Arnavutköy ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Gülbahçe ve Baklalı mahallelerinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, saat 10:00 ile 18:00 arasında Hadımköy Mahallesi’nde Ali Rıza Bey sokağı için “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Yine aynı gün saat 12:00 ile 20:00 arasında Hadımköy Mahallesi’nde benzer çalışmalar gerçekleştirileceği duyuruldu.

AVCILAR İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

14 Ağustos tarihinde saat 08:00 ile 16:00 arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle İstanbul Avcılar ilçesinin Merkez Mahallesi’ndeki Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem ve Şehit Cem Yurtbekler sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, saat 09:00 ile 12:00 arasında üniversite mahallesinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebi ile kesintiler gerçekleşecek.

Elektrik kesintileriyle ilgili daha fazla bilgiye BEDAŞ üzerinden ulaşılabiliyor.