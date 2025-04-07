İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

İstanbul’daki elektrik kesintileri için araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada 8 Nisan günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri olacağı belirtildi. Elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceği ve ne zaman sona ereceği merak konusu.

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

BEDAŞ, 8 Nisan 2025 tarihinde yapılacak elektrik kesintileri ile ilgili detayları paylaştı. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek kesintiler arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile, İstanbul Avcılar ilçesinin Merkez-Cihangir mahallesindeki Bursa, Cenk, Kibele, Kirazlı, Merih, Migros, Salim Bey, Çakır, Şahmeran ve Şeftali sokaklarında elektrik kesilecek. Aynı saatler arasında Merkez-Üniversite mahallesindeki Firuzköy Bulvarı’nda da benzer bir kesinti yaşanacak.

BAĞCILAR VE BAHÇELİEVLER’DE KESİNTİLER

Bağcılar ilçesinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” nedeniyle Merkez-15 Temmuz mahallesindeki 1433. ve 1440. sokaklarda elektrik verilmesi duracak. Ayrıca, aynı saat diliminde “Deplase Çalışması” sebebiyle Güneşli mahallesinin 1297. ve 1306. sokaklarında kesinti olabiliyor.

Bahçelievler ilçesinde ise, 00:00-06:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle Yeni Bosna Merkez mahallesindeki çeşitli sokaklarda da elektrik kesileceği bildirildi. Bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.