İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarla gündeme geliyor. 15 Ağustos günü, şehrin farklı ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu. BEDAŞ, güncel elektrik kesintileri ile ilgili arıza ve kesinti listesini paylaştı.

AVCILAR İLÇESİ’NDEKİ KESİNTİLER

15 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde çeşitli kesintiler olacak. 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle Üniversite Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı saatlerin içerisinde, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle Bağlar İçi Sokakları da etkilenecek. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ise merkezde yer alan Yeşilkent Mahallesi’ndeki G-552, G-553, G-554 ve G-796 sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” yapılacak. Ayrıca yine 12:00 ile 15:00 saatleri arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle Univeriste Mahallesi’nin sokakları da elektrik alamayacak.

BAĞCILAR İLÇESİ’NDEKİ KESİNTİLER

Bağcılar ilçesindeki kesintiler de aynı tarihte yaşanacak. 15 Ağustos 2025 tarihinde, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Yatırım / Ekonomik Ömür” sebebiyle yenileme çalışmaları nedeniyle Merkez-Barbaros Mahalleleri’nde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı saat diliminde, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle Merkez-15 Temmuz Mahallesi’nde de benzer bir durum söz konusu. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” çerçevesinde Merkez-Bağlar Mahallesi’nde de elektrik kesintileri yaşanacak. 10:00 ile 18:00 saatleri arasında Sancaktepe Mahallesi’nde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” yapılacak.

Bu kesintilerin nedeni olarak, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştirilecek bakım, yatırım ve yenileme çalışmaları gösteriliyor. BEDAŞ tarafından sağlanan bu bilgiler kapsamında, İstanbul’daki elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak önemli.