İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 4 Eylül’de çeşitli ilçelerde meydana gelecek. Kesintiler, farklı sebeplerle gerçekleşecek ve belirli süreler boyunca sürecek.

KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE SÜRELERİ

BEDAŞ, gün için hazırladığı elektrik arıza ve kesinti listesini yayımladı. 04 Eylül 2025 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi merkez ve çevresindeki bazı mahallelerde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Örneğin, arasında 08:00 ile 16:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti, Avcılar ilçe Merkez-Merkez Mahallesi’nde Bekçi, Talimhane, Çiğdem ve Özarı sokaklarını etkileyecek.

Bir diğer kesinti ise aynı gün 09:00 ile 17:00 saatleri boyunca “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle olacak ve Cihangir Mahallesi Konuk Caddesi çevresini kapsayacak. Ayrıca, Bahçelievler ilçesinde de çeşitli sokaklarda “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” gerekçesiyle kesintiler olacak.

Etkilenen BÖLGELER

Kesintilerin detayları şöyle; Avcılar ilçe Merkez-Yeşilkent Mahallesi Bahçeşehir Yanyol Sokak çevresinde, 04 Eylül arasında 09:00 ile 11:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle kesinti uygulanacak. Benzer şekilde, Bahçelievler ilçesi Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nde de 09:00-17:00 saatleri arasında farklı sokakları etkileyen kesintiler yaşanacak.

Bu kapsamda toplamda birçok cadde ve sokak kesintilerden etkilenecek. Özetle, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde, özellikle 4 Eylül’de elektrik kesintileri, planlı bakım ve bağlantı çalışmaları sebebiyle gerçekleşecek. Detaylı bilgi ise BEDAŞ tarafından sağlanacak.