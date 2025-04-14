İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İSTANBUL’DA YAŞANACAK

Bağcılar’da elektrik kesintisi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) yaptığı açıklamalara göre 15 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Bu tarih itibarıyla, İstanbul’un bazı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri bekleniyor. Vatandaşlar, “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor.

BAĞCILAR’DA KESİNTİLERİN NEDENLERİ

15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Bağcılar ilçesinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında, farklı kesinti nedenleriyle elektrik kesintileri yaşanacak. Örneğin, Merkez-Güneşli mahallesinde 1297, 1298, 1299, 1300 gibi sokaklarda Deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, Merkez-Göztepe mahallesindeki sokaklarda kapsamlı havai hat bakım çalışması yapılacak. Diğer yandan, 15 Temmuz mahallesinde de önleyici bakım çalışmaları dolayısıyla benzer kesintiler gerçekleşecek.

KESİNTİ SÜRELERİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. 15 Nisan 2025 tarihinde Bağcılar ilçesinde gerçekleştirilecek olan iniş ve çıkışlar nedeniyle, Merkez-Güneşli ve Merkez-Göztepe gibi mahallelerin yanı sıra, 15 Temmuz mahallesindeki bazı sokaklarda da elektrik akışında aksamalar yaşanacak. Anahtar sokaklar arasında Şehit Murat Karayığız sk ve Yanyol sk, kesintilerden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.