İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

elektrik kesintisi hakkında bilgi

Beşiktaş’ta ve İstanbul’un diğer bölgelerinde elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan tarihinde şehirde farklı ilçelerde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintilerinin detayları ve hangi ilçeleri kapsadığı ise merak konusudur.

kesintinin tarihleri ve nedenleri

18 Nisan 2025 tarihindeki elektrik kesintileri, bakım çalışmaları ve önleyici tedbirler amacıyla gerçekleştirilecek. Kesintiler, belirli saat aralıklarında sürecek ve bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği standartları gözetilecektir. Beyoğlu ilçesindeki Piyalepaşa mahallesinde yer alan Akman, Avcılar, Aydın gibi sokaklar, belirli saatlerde elektrik alamayacak. Kesintiler, 10:00 ile 14:00, 10:00 ile 17:00 ve 16:00 ile 20:00 arasında sürecek. Ayrıca, bu tarihte yapılacak bakım çalışmaları Bağcılar, Sinanpaşa mahallelerinde de geçerli olacak.

süreç içinde etkilenen bölgeler

Kesintiler sırasında etkilenen cadde ve sokakların listesi oldukça geniş. Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde yaşayanlar için detaylar şu şekildedir: Kesintiler, Piyalepaşa, Fetihtpe ve Sinanpaşa mahallelerinde yoğunlaşacak. Kesintilerin olduğu saat aralıkları, mahalle sakinleri için belirli planlamalar gerektirebilir. Elektrik hizmetlerinin ne zaman geri geleceği ise tekrar kontrol edilmelidir.