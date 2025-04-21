İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 6 Mart tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’un güncel elektrik kesintileri hakkında detaylar.

2025 SONBAHARINDAN İTİBAREN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik kesintileri için detaylı bir arıza ve kesinti listesi paylaştı. İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler: 24 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00’dan 17:00’ye kadar sürecek olan kesintinin nedeni yeni kablo bağlantıları. Kesintiden etkilenen alanlar arasında Beyoğlu ilçesindeki Merkez-Örnek Tepe Mahallesi ile Kağıthane ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yer alıyor. Bu bölgelerde, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Ayrıca 24 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00’dan 17:00 kadar sürecek kesintilerin bir diğeri de Büyükçekmece ilçesindeki Mimar Sinan Merkez Mahallesi’nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İş sağlığı ve güvenliğini de dikkate alarak, bu bölgelerde elektrik kesintilerine gidilecek.

Büyükçekmece’de 24 Nisan 2025 tarihinde saat 09:30’dan 17:30’a kadar sürecek olan kesintinin nedeni ise kapsamlı trafo bakımı. Bu bakım çalışması, ilçe genelindeki birçok mahalleyi kapsıyor. Çatalca ilçesinde de benzer sürelerde elektrik kesintisi yaşanacak olup, bu durum da bakım çalışmalarının bir parçası olarak iş sağlığı güvencesiyle gerçekleştirilecek.

ABONE BAĞLANTILARI NEDENİYLE KESİNTİLER DEVAM EDİYOR

Yine 24 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Esenler ilçesinde Oruçreis Mahallesi’nde abone/şube bağlantısı nedeni ile elektrik kesintisi düzenlenecek. Bu durum da iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Tüm bu kesintiler, İstanbul’da elektrik hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için gerekli.