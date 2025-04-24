İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesinti listesi üzerinden takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, 25 Nisan tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri ile ilgili haberimizi sizler için derledik.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE YAŞANACAK KESİNTİLER

25 Nisan 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Bahçelievler ilçesinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Kesintinin sebebi, önleyici bakım olarak belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Merkez-Bahçelievler mahallesinde yer alan Adnan Kahveci, Eski Londra Asfaltı, Fevzi Çakmak Sokak ile Siyavuşpaşa mahallesinde bulunan 1.Asmalı, Adnan Kahveci, Fulya, Gül, Kavaklı, Kavaklık, Lale 2, Mimoza, Mine, Siyavuşpaşa, Çamlık ve Çilingir sokakları yer alıyor.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE BİR DİĞER KESİNTİ

Aynı gün, Bahçelievler ilçesinin tekrar etkileneceği bir diğer kesinti ise, yine 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu kesintinin nedeni de bakım çalışması olarak açıklanıyor. Kesintiden Merkez-Bahçelievler mahallesindeki Kerim Tekin, Saklıvadi ve İpek sokakları etkileniyor. Bakım çalışmaları, bu bölgelerdeki iş sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilecek.