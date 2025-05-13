İstanbul’da Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen güncel bilgilere göre araştırılıyor. 14 Mayıs günü, şehrin farklı ilçelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’daki elektrik kesintileri ile ilgili detaylar, hangi ilçelerde elektrik kesileceği gibi konular merak ediliyor.

kesinti tarihleri ve nedenleri

BEDAŞ, 14 Mayıs 2025 tarihindeki elektrik kesintilerini şu şekilde duyurdu:

– 09:00 – 17:00 saatleri arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle İstanbul’un Avcılar ilçesinin Merkez-Tahtakale mahallesi ve çevresindeki caddelerde (Başak, Bereket, Beste, Bukle, Esen, Gaffar Okkan, Gün, Hayat, Okul Yolu, Onur, Pazar, Petrol, Sağlık, Servis, Tepe, Vatan, Yıldız, Yoluç, Çağdaş, Özgürlük, İstanbul sokakları) elektrik kesintisi yapılacak.

– 02:00 – 04:30 saatleri arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle Esenler ilçesi Oruçreis mahallesi sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

– 04:00 – 07:00 saatleri arasında , “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle Esenler ilçesi Merkez-Havaalanı mahallesi foto, Gonen, Gonlum, Gonul gibi sokaklarda elektrik kesilecektir.

– 09:00 – 17:00 saatleri arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle Bağcılar ilçesi Merkez-Kemalpaşa mahallesi 1918., 1919., 1966. sokaklarındaki bölgelere elektrik verilmeyecek.

– 11:00 – 12:30 saatleri arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile Bayrampaşa ilçesi Merkez-Yıldırım mahallesi Aliya İzzetbegoviç, Atilla, Hüner gibi sokaklarda elektrik kesintisi gerçekleşecek.

– 13:30 – 15:00 saatleri arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez-Merkez mahallesi ve Sarıgöl mahallesi sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.