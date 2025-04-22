İstanbul’da Elektrik Kesintisi Ayrıntıları

ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Fatih ilçesinde elektrik kesintisi BEDAŞ’ın listesi ile belirleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin açıklamasına göre, 24 Nisan günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’daki ilçelerde elektrik kesintileri ne zaman gerçekleşecek, bu konuya dair güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

KESİNTİ YAPILACAK İLÇE VE SÜRELER

24 Nisan 2025 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Fatih ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti, Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle gerçekleştirilecek. Etkilenen bölgeler arasında Merkez-Ali Kuşçu Mahallesi’nin Başhoca, Hafızpaşa, ve Yusuf Ziyapaşa sokakları bulunuyor. Kesinti süresi boyunca iş sağlığı ve güvenliğine de özen gösterilecek.

Bu tarihte ayrıca Merkez-Seyyid Ömer Mahallesi’nin Halide Edip Adıvar, Vani Dergahı, Yaylak sokakları ile Şehremini Mahallesi’nin Yaylak sokağı gibi yerlerde de benzer bir kesinti uygulanacak. Kesinti nedeninin Abone/Şube Bağlantısı olduğu belirtildi.