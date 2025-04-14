İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

BAKIRKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Bakırköy’de elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın yayınladığı elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan günü İstanbul’un değişik ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bunun yanı sıra, “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” gibi sorular da merak ediliyor.

PLANLANAN KESİNTİLER HAKKINDA AYRINTILAR

15 Nisan 2025 tarihindeki kesintiler, saat 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle Bakırköy ilçesinin Merkezi-Yenimahalle mahallesinde 10 Temmuz sokağı, Zeytinlik mahallesindeki Cumhuriyetçi, Fazıl Paşa, Fişekhane, Milliyetçi, Ray, Sporcu, Türkçü, Yakut, Yakutlu, İzci gibi bölgelerde elektrik kesintisi olabiliyor.

DİĞER ETKİLENEN BÖLGELER

Ayrıca, aynı gün içinde Bakırköy ilçesinin merkezi-Ataköy 1. Kısım mahallesi Zübeyde Hanım sokağı ve yine Zeytinlik mahallesindeki Milliyetçi sokak bölgeleri de kesintiden etkilenecek. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” ifadesi de kesintilerin nedenleri arasında yer alıyor. Kesintiler, abone/şube bağlantı çalışmaları sebebiyle de gerçekleşecek. Zeytinlik mahallesinde 10 Temmuz sokağı ve diğer bazı bölgelerde sabah 09:00’dan akşam 16:00’ya kadar elektrik yağıyor.