İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi Yapılıyor

İSTANBUL’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’da elektrik kesintileri için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) bilgileri araştırılıyor. BEDAŞ’tan gelen açıklamaya göre, 13 Ağustos tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor. BEDAŞ, güncel elektrik kesintileri hakkında bilgi paylaştı.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

13 Ağustos 2025 tarihinde, İstanbul Arnavutköy ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi’nde belirli cadde ve sokaklarda 01:00 – 06:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebi ile elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti nedeniyle etkilenen yerler arasında Sultan Çelebi Mehmet, Mehmet Akif Ersoy, Gökhan, Karağaçlar, Piri Reis ve Çelebi sokakları yer alıyor.

Başka bir kesinti ise aynı gün 09:00 – 16:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçesindeki Hacımaşlı Mahallesi’nde gerçekleşecek. Bu da “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeni ile olacak ve Bahçe, Hacımaşlı, Haraçcı Yolu Çıkmazı sokakları etkilenmiş olacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

Yine 13 Ağustos 2025 tarihinde, Arnavutköy, İmrahor Mahallesi’nde saat 09:00 – 17:00 arasında, kapsamlı TM bakımı sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak. Bu süre içinde, Ulubatlı Hasan, İslam Bey, Cafer, Felek gibi birçok sokak etkilenmiş olacak.

Beylikdüzü ilçesinde ise 08:00 – 16:00 saatleri arasında, Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Büyükşehir Mahallesi’nde Başak, Cumhuriyet ve Şehit K. Uğur Gürsoy sokakları var.

Ayrıca, Avcılar ilçesinde de 08:00 – 16:00 saatleri arasında, aynı gerekçeyle elektrik kesintisi uygulanacak. Merkez Mahallesi’nde bulunan Fırın, Kıta, Marmara ve Nurel gibi sokaklar etkilenecek.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Bahçelievler ilçesinde de 13 Ağustos 2025 tarihinde 00:00 – 06:00 saatleri arasında, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki Kavak Sokak gibi birçok başka sokak da bu kesintiden etkilenmiş olacak. Tüm vatandaşların bu durumdan haberdar olması gerektiği belirtiliyor.