İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

Beşiktaş’ta elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgiye göre, 3 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylar haberimizde bulunuyor.

3 EYLÜL TARİHİ KESİNTİLERİ

3 Eylül 2025 tarihinde saat 09:00 ila 17:00 arasında, bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi, Bayıldım Sokak ve Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi, Kadırağalar Sokak yer alıyor. Bu süre zarfında, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

4 EYLÜL TARİHİ KESİNTİLERİ

4 Eylül 2025 tarihinde sabah 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yeni kablo bağlantıları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintiden Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi’nde Babil, Budin, Cebeci, Cumhuriyet, Demet, Kısmet, Maden, Murat, Necati Cumalı, Yaren, Zeytinoğlu, Çiçek Suyu, İşçiler ve Şehit Erdoğan İban sokakları, Levent Mahallesi’nde ise Kıvılcım Sokak etkilenecek. Elektrik kesintisi, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak uygulanacaktır.

Ayrıca 4 Eylül’de saat 10:00 ile 15:00 arasında Abone/Şube bağlantı çalışmaları nedeniyle de kesintiler olacak. Bu duruma göre, Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi’nde Maya, Site, Öztürk ve Şehit Erdoğan İban sokaklarında elektrik kesilecektir. Bu kesintilerin de iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacağı bildirilmektedir.