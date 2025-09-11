İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri

İstanbul’da Elektrik Kesintisinin Detayları

ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklama, 12 Eylül’de İstanbul’un bazı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağını bildiriyor. Kesintilerin hangi ilçeleri etkileyeceği ve elektriklerin ne zaman geleceği, İstanbul’daki vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. BEDAŞ, elektrik arıza ve kesinti listesini güncel olarak paylaşıyor.

AVCILAR İLÇESİNDE YAPILACAK KESİNTİLER

12 Eylül 2025 tarihinde Avcılar ilçesinin Merkez-Merkez Mahallesi Gültekin sokaklarında saat 08:00 ile 16:00 arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca, aynı gün Cihangir Mahallesi’nde Baytar, Hamza Yerlikaya ve Kalyon sokaklarında, saat 09:00 ile 17:00 arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” gerekçesiyle benzer bir kesinti gerçekleşecek.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Bahçelievler ilçesi Merkez-Şirinevler Mahallesi’nde, 12 Eylül 2025 tarihinde saat 09:00 ile 13:00 arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacağı bildiriliyor. Vatandaşların bu süreçte dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

İstanbul’daki bu elektrik kesintileri ile ilgili en güncel bilgileri takip etmek, kesintilerin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi sahibi olmak açısından gereken bir konu. BEDAŞ, bu gibi durumlarla ilgili gerekli güncellemeleri düzenli olarak sağlıyor.