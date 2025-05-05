İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

Yakında yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ), 6 Mayıs günü İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintilerinin olacağını duyuruyor. Bakırköy dışında hangi ilçelerin etkileneceği ve kesintilerin ne zaman biteceği merak ediliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

BEDAŞ, 6 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:00’dan 16:00’ya kadar Bakırköy ilçesinin Osmaniye ve Yeşilköy mahallelerinde elektriğin kesileceğini bildiriyor. “Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı” olarak duyurulan bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştiriliyor. Bunun yanında, 09:00’dan 13:00’a kadar Şenlikköy mahallesi Harman sokakta da bakım çalışması dolayısıyla elektrik verilmeyecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

Ayrıca, 6 Mayıs 2025 tarihinde, 14:00’dan 18:00’a kadar Bakırköy ilçesinin Yeni Mahalle ve Yeşilköy mahalleleriyle birlikte Zeytinburnu ilçesinin Veli Efendi mahallesinde de elektrik kesintisi olabileceği belirtiliyor. “Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” şeklinde açıklanan bu durum da iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek uygulanacak.

Kesintilerin ayrıntıları ve etkilenmesi olası alanlar, İstanbul’daki elektrik kesintileri hakkında güncel bilgi sunmakta.