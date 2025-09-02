Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BEŞİKTAŞ’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş’ta elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan duyuru ile belirli saatlerde gerçekleşecek. 3 Eylül’de İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri olabiliyor. Bu kesintiler, bakım çalışmaları ve yeni yatırım projeleri çerçevesinde düzenleniyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve kesintinin süreleri hakkında detaylar haberimizde.

KESİNTİLERİN TARİHİ VE NEDENİ

3 Eylül 2025 tarihinde Beşiktaş ilçesi Merkez-Vişnezade Mahallesi, Bayıldım Sokak ve Şişli ilçesi Merkez-Harbiye Mahallesi, Kadirgalar Sokak bölgelerinde, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti saatleri, 09:00 ila 17:00 arasında olacak. Bu etkinlik, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştiriliyor.

Bir sonraki gün, 4 Eylül 2025 tarihinde ise Beşiktaş ilçe Merkez-Akat Mahallesi ile Levent Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda, “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, 09:00’dan 16:00’ya kadar sürecek. Aynı gün, Akat Mahallesi’ndeki Maya, Site, Öztürk ve Şehit Erdoğan İban sokaklarında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle 10:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintiler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Haberler

Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.