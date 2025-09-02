İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BEŞİKTAŞ’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

Beşiktaş’ta elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan duyuru ile belirli saatlerde gerçekleşecek. 3 Eylül’de İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri olabiliyor. Bu kesintiler, bakım çalışmaları ve yeni yatırım projeleri çerçevesinde düzenleniyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve kesintinin süreleri hakkında detaylar haberimizde.

KESİNTİLERİN TARİHİ VE NEDENİ

3 Eylül 2025 tarihinde Beşiktaş ilçesi Merkez-Vişnezade Mahallesi, Bayıldım Sokak ve Şişli ilçesi Merkez-Harbiye Mahallesi, Kadirgalar Sokak bölgelerinde, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti saatleri, 09:00 ila 17:00 arasında olacak. Bu etkinlik, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştiriliyor.

Bir sonraki gün, 4 Eylül 2025 tarihinde ise Beşiktaş ilçe Merkez-Akat Mahallesi ile Levent Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda, “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, 09:00’dan 16:00’ya kadar sürecek. Aynı gün, Akat Mahallesi’ndeki Maya, Site, Öztürk ve Şehit Erdoğan İban sokaklarında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle 10:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintiler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilecek.