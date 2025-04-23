İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ VE TARİHİ

Fatih’te elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesinden inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) bildirdiğine göre, 24 Nisan günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri uygulanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriğin ne zaman geleceği gibi sorular gündemde.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİ VE SÜRESİ

24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Fatih ilçesinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebi ile elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti, Merkez-Ali Kuşçu mahallesi başta olmak üzere, Fatih, Hafızpaşa ve Yusuf Ziya Paşa sokaklarında uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak, bu bölgelerde elektrik kesilecektir.

ETKİLENEN BÖLGELER

Aynı gün yine İstanbul Fatih ilçesinde, Merkez-Seyyid Ömer mahallesi ve Şehremini mahallesi dahil olmak üzere, Halide Edip Adıvar ve Vani Dergahı sokakları ile Yaylak sokaklarında da 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebi ile elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.